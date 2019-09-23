Erdoğan’a New York’ta sevgi seli

Başkan Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel Uçak “TC-TRK” ile ABD’nin New York şehrine gitti. Türk vatandaşları, Erdoğan’ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Türk vatandaşlar “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganları attı. Büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yerde vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı. Bir vatandaşın elindeki megafonla Erdoğan için “Sen dünyaya başkaldırdın” diye şarkı söylemesi, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

TRUMP’LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan’ın, New York’ta ilk ikili görüşmesi konakladığı otelde gerçekleşti. Erdoğan, ABD’li Senatör Graham’ı kabul etti. Graham görüşmenin bitiminde “Türkiye sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli. Ayrıca, Türkiye’yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir” dedi. Başkan Erdoğan, daha sonra ABD’deki temasları kapsamında Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Yuvarlak Masa Toplantısı’na’ katıldı. Toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan, temaslar sırasında, seçim kampanyasını yürüten ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. İki lider, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.