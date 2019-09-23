Erdoğan’a New York’ta sevgi seli
BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye giden Başkan Erdoğan, konaklayacağı otele gelişi sırasında, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.
Başkan Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel Uçak “TC-TRK” ile ABD’nin New York şehrine gitti. Türk vatandaşları, Erdoğan’ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Türk vatandaşlar “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganları attı. Büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yerde vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı. Bir vatandaşın elindeki megafonla Erdoğan için “Sen dünyaya başkaldırdın” diye şarkı söylemesi, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
TRUMP’LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Erdoğan’ın, New York’ta ilk ikili görüşmesi konakladığı otelde gerçekleşti. Erdoğan, ABD’li Senatör Graham’ı kabul etti. Graham görüşmenin bitiminde “Türkiye sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli. Ayrıca, Türkiye’yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir” dedi. Başkan Erdoğan, daha sonra ABD’deki temasları kapsamında Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Yuvarlak Masa Toplantısı’na’ katıldı. Toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan, temaslar sırasında, seçim kampanyasını yürüten ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. İki lider, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham’ı kabul etti. New York’ta Erdoğan’ın konakladığı oteldeki kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Erdoğan, Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Yuvarlak Masa Toplantısı’na’ katıldı.
ABD HALKINA FETÖ UYARISI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD halkını terör örgütü FETÖ’ye karşı uyardı. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Altun, “Sevgili Amerikalılar FETÖ’nün yalnızca Türkiye’nin sorunu olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt, Amerikalıların vergilerini zimmetine geçirdiğinden sizin de sorununuz. Dikkat edin; her yerdeler” dedi. Altun, FETÖ’nün sözleşmeli okullar ve sistemi manipüle ettiği yasadışı yöntemlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan İngilizce bir video paylaştı.
BM’DE SIFIR ATIK TECRÜBESİNİ PAYLAŞACAK
Başkan Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, 25 Eylül’de Türkiye Cumhuriyeti BM Daimi Temsilciliği’nce BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek, “Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık’la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli” başlıklı yan etkinlikte konuşma yapacak.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Ulusal çapta “Sıfır Atık” hareketine önderlik eden Emine Erdoğan, konuşmasında, 2017’den bu yana başarıyla sürdürülen Türkiye’nin “Sıfır Atık” tecrübesini paylaşacak. Emine Erdoğan konuşmasında, global düzeyde iklim değişikliği ve çevre sorunlarında ulusal girişimlerin neden önemli olduğu konusuna dikkati çekecek.
İKİLİ GÖRÜŞ TRAFİĞİ
Erdoğan’ın 25 Eylül’de ayrıca, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ve Alman Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.
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