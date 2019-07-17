Erbil'deki hain Saldırıyı PKK mı yaptı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de gerçekleşen ve 1 diplomatımızın şehit olduğu hain saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Böyle bir saldırı olunca "Terör saldırısı mı?" diye akıllara geliyor. İki Iraklı'nın da saldırıya uğraması, biri öldü diğeri ağır yaralı onlara da saldırı olduğu için daha da netleşmesi lazım ileri ki aşamalarda bunların ortaya çıkmasıyla bilgi veririz." ifadelerini kullandı.

"TEMASLAR SÜRÜYOR"

Bakan Çavuşoğlu, "Saldırganlar Iraklı 2 kişiye daha saldırıyorlar. Neçirvan Barzani ile de görüştük. Saldırganların yakalanması arkasında ne var tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"PKK MI YAPTI?"

Çavuşoğlu, "Böyle bir saldırı olunca "Terör saldırısı mı?" diye akıllara geliyor. İki Iraklı'nın da saldırıya uğraması, biri öldü diğeri ağır yaralı onlara da saldırı olduğu için daha da netleşmesi lazım ileri ki aşamalarda bunların ortaya çıkmasıyla bilgi veririz." ifadelerini kullandı.

(AA)