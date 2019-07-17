Erbil son dakika öldürülen Türk diplomat kim? Erbil nerede?
Erbil son dakika öldürülen Türk diplomat kim? Erbil nerede? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı yaşandı. Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının da yer aldığı restorana silahlı saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir'' şeklinde açıklama yapıldı. Erbil son dakika gelişmesi hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.
Erbil son dakika öldürülen Türk diplomat kim? Erbil nerede? soruları sıcak gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Erbil son dakika saldırı hakkında tüm detaylar sizlerle...
ERBİL SON DAKİKA ÖLDÜRÜLEN TÜRK DİPLOMAT KİM?
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.
Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.
Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi. Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.
ERBİL NEREDE?
Erbil, batıda Suriye ve Ürdün, kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneyde Suudi Arabistan ve Kuveyt ile komşu olan Irak’ın sınırları içinde bulunmaktadır.
Son yıllarda Şehrin büyük bir ticaret ve alışveriş merkezine dönüştürülüp Ortadoğu'da Dubai ile yarışır bir şehir olması planlanmaktadır. Ekonomik ve sosyal açıdan keskin değişim gören Erbil, yapımı bitmiş 6, hala yapılmakta olan birçok alışveriş merkezi'ne (Family Mall, Majidi Mall, Tablo Mall,Royal Mall, Mega Mal, Hawler Mall) sahiptir.
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