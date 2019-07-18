Şehit diplomatın Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı
IRAK'ın Erbil kentinde, silahlı saldırı sonucu şehit düşen konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse'nin (36) memleketi Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı.
Konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse’nin şehadet haberi, Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Yaylası’nda bulunan Sıdıka-Ramazan Köse çiftine, askeri yetkililer ve sağlık görevlileri nezaretinde verildi.
Acı haber ile büyük üzüntü yaşayan Köse çifti, cenazeyi teslim almaları için askeri yetkililer tarafından Ankara’ya götürüldü. Köse çiftinin merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi’ndeki evleri ve sokağına ise belediye görevlileri tarafından Türk bayrakları asıldı.
Evli olan şehit Osman Köse’nin 1 çocuk babası olduğu ve eşinin Ankara’da oturduğu öğrenildi. Şehit Köse için yarın Ankara’da tören düzenleneceği belirtilerken, cenazenin ise nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi.
(DHA)
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