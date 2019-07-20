  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    258,2850
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Otomobili gasp edilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü Otomobili gasp edilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü
Bahçeli'den önemli açıklamalar Bahçeli'den önemli açıklamalar
Terör örgütü PKK yandaşı Cansu Özdemir, skandal paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıkacak Terör örgütü PKK yandaşı Cansu Özdemir, skandal paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıkacak
Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Ukrayna sandık başına gidiyor Ukrayna sandık başına gidiyor
Susi Pudjiastuti: Endonezya okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke Susi Pudjiastuti: Endonezya okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke
Moğolistan'dan Türk iş adamına Dostluk Nişanı Moğolistan'dan Türk iş adamına Dostluk Nişanı
İngiltere'den petrol tankerini alıkoyan İran'a 'tehlikeli yol' mesajı İngiltere'den petrol tankerini alıkoyan İran'a 'tehlikeli yol' mesajı
Perakendecilerden kira stopajı ve KDV'de indirim talebi Perakendecilerden kira stopajı ve KDV'de indirim talebi
Renato Sanches hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına Niko Kovac’tan yanıt geldi Renato Sanches hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına Niko Kovac’tan yanıt geldi
Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı
Dövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi oldu Dövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi oldu
Terim, Leipzig maçının faturasını kesti! 2 yıldız futbolcuya yol göründü Terim, Leipzig maçının faturasını kesti! 2 yıldız futbolcuya yol göründü
İsmail Haniyye: İsrail ile normalleşmeyi doğru bulmuyoruz İsmail Haniyye: İsrail ile normalleşmeyi doğru bulmuyoruz
Bucaspor'a büyük şok Bucaspor'a büyük şok
Altay'da İbrahim Akın'a jübile teklif edildi Altay'da İbrahim Akın'a jübile teklif edildi
Parmak iziyle giriş yapılan spor salonlarına 'uygulamayı hemen durdur' uyarısı Parmak iziyle giriş yapılan spor salonlarına 'uygulamayı hemen durdur' uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Fenerbahçe’de Khedira sesleri Fenerbahçe’de Khedira sesleri
Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı
Saraç'tan YKS'ye giren öğrencilere, tercihlerinde 'YÖK Atlas' önerisi Saraç'tan YKS'ye giren öğrencilere, tercihlerinde 'YÖK Atlas' önerisi
Şeyma Subaşı'ndan okuyucularına 'asit' özrü Şeyma Subaşı'ndan okuyucularına 'asit' özrü
Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu!
Funda Arar hayranıyla düet yapacak Funda Arar hayranıyla düet yapacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:04:12 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:17:01

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

Türk Diplomat Osman Köse'yi silahlı saldırıda şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın ve saldırıya karışan bir kişinin daha Kuzey Irak'ta sağ olarak yakalandığı iddia edildi.

Erbil'e bağlı Lübnan Köyü'nde gerçekleştirilen operasyonda terörist Dağ'ın ele geçirildiği kaydedildi.

Mazlu Dağ'ın yakalandığı operasyonun yanı sıra bölgede farklı bir operasyon daha gerçekleştirildiği ve bu kapsamda Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırıya karışan 2 teröristin daha ele geçirildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de, Hokkabaz isimli restoranda Türk yetkilileri hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu yakınındaki restoranda, konsolos yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 konsolosluk çalışanına düzenlenen saldırıda, bir Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisi yaralanmıştı.

HDP'Lİ VEKİLİN AĞABEYİ ÇIKMIŞTI

Erbil'de Türk konsolosluğu çalışanının şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı
Dövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi oldu
Son dakika... Turuncu listedeki terörist Meryem Aksu öldürüldü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika... Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedi
FETÖ ile korkuttuklar; milyonlarca liralık mal varlığını böyle aldılar
Türkiye'yi oyaladı İsrail'e yığınak yaptı! F-35'ler teker koydu
G.Saray'da 3 dk'da 3 gol şoku! Terim 2 futbolcuyu defterden sildi
ABD'nin kararı sonrası... Türkiye'den beklenen hamle!
Bakanlık uyardı: Buzdolabında çözdürün
Afrin'deki hezimeti unuttu, tehdit ediyor!
İtalya basınında müthiş iddia! Fenerbahçe’de Khedira sesleri
AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar
Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! 6 ayda 859'u imha edildi
70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu
CHP'li belediyede işçiye büyük şantaj! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim!
Tam bir gol makinesi! Burak Yılmaz'ın yerine geliyor
At özlemini motorla gideriyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ