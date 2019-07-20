Erbil'de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Türk Diplomat Osman Köse'yi silahlı saldırıda şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın ve saldırıya karışan bir kişinin daha Kuzey Irak'ta sağ olarak yakalandığı iddia edildi.

Erbil'e bağlı Lübnan Köyü'nde gerçekleştirilen operasyonda terörist Dağ'ın ele geçirildiği kaydedildi.

Mazlu Dağ'ın yakalandığı operasyonun yanı sıra bölgede farklı bir operasyon daha gerçekleştirildiği ve bu kapsamda Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırıya karışan 2 teröristin daha ele geçirildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de, Hokkabaz isimli restoranda Türk yetkilileri hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu yakınındaki restoranda, konsolos yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 konsolosluk çalışanına düzenlenen saldırıda, bir Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisi yaralanmıştı.

HDP'Lİ VEKİLİN AĞABEYİ ÇIKMIŞTI

Erbil'de Türk konsolosluğu çalışanının şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.