Erbil saldırısının azmettiricisi Erdoğan Ünal, etkisiz hale getirildi

Erbil'de Türk Başkonsolos görevlisinin şehit edildiği saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Doğan Nurhan kod adlı Erdoğan Ünal'a yönelik operasyonun 24 Temmuz'da Kandil'de gerçekleştiği öğrenildi.

TSK ve MİT, Kuzey Irak'ta düzenlenen iki ayrı operasyonla Erbil suikastının iki planlayıcısını da vurmuştu.

Erbil'de geçen hafta çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir görevli şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

(AA)