Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Enver Aysever’in dün ‘Sadece bu sorun!’ şeklindeki yazı eşliğinde bir karikatür paylaşmasının öğrenilmesinin ardından harekete geçildiği belirtildi.

Savcılık, Aysever hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşte Enver Aysever’in Twitter hesabından 19 Mart’ta paylaştığı karikatür: