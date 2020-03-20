20 Mart 2020 Cuma 17:53:44 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:57:06
Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Enver Aysever’in dün ‘Sadece bu sorun!’ şeklindeki yazı eşliğinde bir karikatür paylaşmasının öğrenilmesinin ardından harekete geçildiği belirtildi.
Savcılık, Aysever hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İşte Enver Aysever’in Twitter hesabından 19 Mart’ta paylaştığı karikatür:
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