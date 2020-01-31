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31 Ocak 2020 Cuma 16:13:43 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 16:15:41

Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması

Ensar Vakfı, Kızılay'a yapılan şartlı bağışa ilişkin, "2 yıl önceki bu şartlı bağış, Kızılay'ın Elazığ depreminin yaralarını sardığı dönemde maksatlı bir şekilde çarpıtılarak iftira ve karalama kampanyasına dönüştürülmüştür." açıklamasını yaptı.

Ensar Vakfı, Kızılay'a yapılan şartlı bağışa ilişkin, "İki yıl önce gerçekleşmiş bu şartlı bağış işlemi, Kızılay'ın Elazığ depreminin yaralarını sardığı bir dönemde maksatlı bir şekilde çarpıtılarak, Kızılay'ın kendi bütçesinden veya deprem için gönderilen bağışlardan vakfımıza para gönderildiği yönünde iftira ve karalama kampanyasına dönüştürülmüştür." açıklamasını yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamada, Ensar Vakfı'nın, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile 2014 yılında ABD'de "TURKEN Foundation" adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük ettiği kaydedildi.

Vakfın, milletin ve devletin FETÖ'yle mücadelesine her alanda katkı sunmayı sivil toplum sorumluluğu olarak gördüğü, hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ unsurlarının Türk milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu amaçla Türkiye'den ABD'ye eğitim-araştırma için giden gençlerin FETÖ kıskacından uzak şekilde, güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesinin TURKEN Vakfı tarafından hayata geçirildiği anlatıldı.

New York Manhattan'da merkezi konumda bir arsanın satın alındığı ve bu arsada TURKEN Vakfı Yurdu'nun inşaatının başlatıldığı aktarılan açıklamada, 21 katlı olarak planlanan yurdun 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiği ve şimdiye kadar 12 katının inşa edildiği belirtildi.

Arsa ve inşaat maliyetlerinin vakıfların öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılandığına işaret edilen açıklamada, hem ABD hem Türkiye'de birçok hayırseverin imkanları ölçüsünde bu inşaat projesine maddi destek sunduğu vurgulandı.

"Şartlı bağış işlemleri vakıf mevzuatlarında yer alan hukuki işlemlerdendir"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç gündür medya ve sosyal medya mecralarında hayırsever bir şirketin TURKEN Vakfı Yurdu için yaptığı bir bağış üzerinden hem vakfımız hem şirket hem de milletimizin kurumu olan Kızılay çeşitli ithamlara ve iftiralara maruz bırakılmaktadır. Vakfımızın teşekkürü borç bildiği bağışçı şirket birçok vakfa, derneğe, şehit ailelerine ve binlerce öğrenciye burs vermek suretiyle yardım eden hayırseverliğiyle tanınmış bir şirkettir. Şirket, TURKEN Vakfı yurt inşaatı için Ensar Vakfı'na yapacağı bağışını Kızılay'a şartlı bağış yoluyla yapmayı tercih etmiş, Kızılay da bağışın şartı gereği söz konusu meblağı vakfımıza göndermiştir. Şartlı bağış işlemleri, vakıf mevzuatlarında yer alan hukuki işlemlerdendir. İki yıl önce gerçekleşmiş bu şartlı bağış işlemi Kızılay'ın Elazığ depreminin yaralarını sardığı bir dönemde maksatlı bir şekilde çarpıtılarak, Kızılay'ın kendi bütçesinden veya deprem için gönderilen bağışlardan vakfımıza para gönderildiği yönünde iftira ve karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. İftiracıların ve kötü niyetli kişilerin amacının, deprem dolayısıyla milletimizin hassasiyetini istismar ederek Kızılay'ı yıpratmaya çalışmak ve Ensar Vakfı gibi devletinin ve milletinin yanında olan kurumları hedef göstermek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Vakfımız hakkında haber yapılmadan önce vakfımızdan bilgi veya görüş alma yoluna gidilmemesini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Bu vesileyle vakfımızı daha doğru tanımak isteyenleri bizimle iletişim kurmaya çağırıyoruz."

Ensar Vakfı'nın faaliyetleri ve mali yapısı yönüyle resmi kurumlarca denetlenen ve kamu yararına çalışan bir vakıf olduğunun belirtildiği açıklamada, "Faaliyetlerimizdeki şeffaflık, hukukilik, gönüllülük ve hiçbir gizli ajandamızın olmaması gibi temel ilkelerimiz, bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Bu yüzden Ensar Vakfı bu çevrelerin iftiralarına maruz kalmaktadır. İftira ve karalamalar, bizi yolumuzdan asla saptırmayacaktır. Bilakis daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimizi, karalama ve iftiralara karşı hukuki tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." denildi. 

(AA)

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