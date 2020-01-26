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26 Ocak 2020 Pazar 21:53:01 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 21:55:16

Enkaz altında birbirlerine destek olup kurtuldular! 2 oğlu ile enkaz altında kalan Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik yaşadıklarını anlattı...

Elazığ'daki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada eşi ve 2 oğlu ile enkaz altında kalan Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı.

Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavisi süren depremzede Cengiz Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem başlayınca eşi Azize, oğulları Fethi Ahmet (16) ve Muhammet Faruk (22) ile dışarı çıkmak için giysilerini hızlıca giyip, cep telefonlarını aldıklarını ancak duvarlardaki hasar dolayısıyla kapının açılmadığını söyledi.

Bunun üzerine oturma odasına yöneldikleri sırada binanın yıkıldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"İki oğlumla ben oturma odasında kaldık, eşim de antrede bir yerde sıkışmıştı. Orada birbirimizi teselli ederek çıkarılacağımızı umut ederek bekledik. Telefonun ışığını yaktığımda birbirimizi görüyorduk. O esnada bir tane telefon yanımızdaydı. Tabi iki oğlum ve ben aynı bölgedeydik. Büyük oğlumun eli kanepe ile duvar arasına sıkışmıştı. Küçük oğlumun arkasında bir moloz yığını kolunun üstüne düşmüştü. Ona sürünerek yöneldim gidip onun kolunu çıkarttım."

Cep telefonuyla 112'yi aradık

Daha sonra büyük oğluna yönelerek elini sıkıştığı yerden çıkarttığını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Bayağı bir çabaladım ama baktım olmuyor. Olmayınca eşim ile irtibat kurmaya çalıştım. O aşağı bölgeye düşmüştü. Ona da baktım yardımcı olacak bir durumum yok. O sırada telefonla 112'yi aradık. Görevli Merve hanım ile diyaloğa geçtik. Beni konferans sistemi ile ekipleri bizim bölgeye yönlendirdi. Görevliye kayınbiraderimin telefon numarasını verdim. O evi iyi bildiği için onun yönlendirmesi ile bizi bulmalarını sağlamaya çalıştık."

"Sürekli çıkarılacağımızı söyleyip, bize umut veriyordu"

Enkaz altında kalan komşuları Hatun Yamış ve Ayşe Yıldız ile birbirlerine seslenerek moral verdiklerini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"İçerideyken hiç umudumuzu yitirmedik. Sürekli birbirimizi uyanık tutmaya çalıştık. Birbirimize teselli vererek buradan muhakkak Allah'ın gücü ile çıkacağımıza inandık. Üst komşularımız vardı (Hatun Yamış ve Ayşe Yıldız) onları da uyanık tutmaya çalışıyorduk. Sabrettik, yetkililer de bizi kurtardı çok şükür. UMKE ekibinden Emine Kuştepe de sürekli çıkarılacağımızı söyleyip, bize umut veriyordu. Yardımcı oldu Allah razı olsun."

Eşi Azize'nin çökme sırasında üzerine vestiyerin düştüğünü, kendilerinin de televizyon ile kanepenin arasına sıkıştığını belirten Çelik, "Şu an hepimiz kurtulduk, iyiyiz. Sadece büyük oğlum parmağından ameliyat oldu. Eşim aşağıda yoğun bakımda bir oğlum da şu an yanımda beraber yatıyoruz." dedi.

(AA)

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