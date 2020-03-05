Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın eli kırıldı
TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada, Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın elinin üç yerinden kırıldığı belirlendi.
Geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oturumda CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sarf ettiği hakaretler nedeniyle tansiyon yükseldi. AK Parti'li milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri kavga ederken, bazı milletvekilleri ise ayırmaya çalıştı.
KAFAYA YUMRUK ATTI, ELİ KIRILDI
Kavga esnasında CHP milletvekili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde üç parçalı kırık olduğu öğrenildi. Yıldız'ın ameliyata alındığı belirtildi.
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