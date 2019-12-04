Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Kurşun final mi yapıyor? Kurşun neden final yapıyor?

Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Kurşun dizisi final mi yapıyor? Kurşun neden final yapıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya ve Burçin Terzioğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi erken final kararı aldı. FOX Tv'nin yeni dizisi Kurşun bu akşam yayınlanacak 7. bölümü ile final yapıyor.

KURŞUN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çarşamba akşamları FOX TV'de yayınlanan dizi reytinglerde son haftadır düşüş yaşıyor. ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman reytinglerde birinciliği kimseye bırakmıyor.

1970'li yıllarda geçen dönem dizisi, Savcı Orhan Atmaca'nın, Leyla Devrim ile birlikte karanlığa karşı mücadelesini ve aşklarını konu alan farklı hikayesi ile başlamıştı. İlk bölümleri ilgiyle izlenen dizinin sonraki bölümleri reyting savaşına yenik düştü ve final kararı aldı.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU NE?

Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.

Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

KURŞUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ORHAN ATMACA (ENGİN ALTAN DÜZYATAN)

LEYLA DEVRİM (BURÇİN TERZİOĞLU)

GÜLCE AKAR (BERRAK TÜZÜNATAÇ)

AYDIN KARA (SARP AKKAYA)

BÜNYAMİN AYAZ (ENGİN ŞENKAN)

NURİ KARGI (KÜRŞAT ALNIAÇIK)

FERAYE KARGI (SEDA AKMAN)

RIFAT AYAZ (BORA AKKAŞ)

TOMRİS AYAZ (BEGÜM AKKAYA)