Engin Akyürek ile Neslihan Atagül Doğulu dizisi Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı tanıtımı yayında

Engin Akyürek ile Neslihan Atagül Doğulu dizisi Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı konusu ne? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yapımına O3 Medya ve NGM’ in birlikte imza attığı, Sefirin Kızı’nın Muğla’da başlayan çekimleri büyük bir hızla devam ediyor. Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Star Tv’nin yeni sezondaki iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz, Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını harekete geçirdi. Merak uyandıran tanıtım kısa sürede İspanyolca, İngilizce, Arapça, İtalyanca başta olmak üzere bir çok dile çevrilerek dünyada büyük ilgi gördü. Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı dizinin tanıtımı büyük merak uyandırırken sosyal medyanın da gündemi oldu.

Sefirin Kızı, Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesini anlatıyor. Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile yakında Star Tv ekranlarında yer alacak.

Ünleri Türkiye'yi aşan Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'ya çekimlerde ilgi büyüktü.

Star’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’nın çekimleri Balkanlar’ın yeni gözdesi Montenegro’da devam ediyor.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje’nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi. Yağan yağmur ve serin havaya rağmen dizinin başrol oyuncuları; Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu sıcak tavırları ile göz doldururken ikiliye ilgi ise büyüktü.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.