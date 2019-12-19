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19 Aralık 2019 Perşembe 14:08:27 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 14:40:00

Engelli memur alımı son dakika: EKPSS tercihleri ne zaman yapılır? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2019 yayında

Engelli memur alımı son dakika gelişmesi yaşandı. EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Beklenen ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2019 bugün adayların erişimine açıldı. ÖSYM'de 2019 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması duyurusu yayınlandı. Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm kadroların genel ve özel koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadrolardan tercih yapmamaları son derece önem taşıyor. ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu haberimizde...

EKPSS tercihleri ne zaman yapılır? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2019, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Engelli memur alımı son dakika gelişmesine göre EKPSS tercihleri başladı. ÖSYM'de 2019 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması duyurusu ÖSYM'nin sayfasından yayınlandı. ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu ve merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

EKPSS TERCİH KILAVUZU TIKLAYIN.

ÖSYM GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
 


 

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir

Adaylar, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Mezun olduğunuz program/alan/dal tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “ EKPSS/Kura Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. 

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