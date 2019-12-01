Enerjide kilit ülke Türkiye

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa bağlantısı dün Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı. Yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, dün Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya bağlandı. Avrupa tarafındaki süreçlerin tamamlanmasının ardından TAP üzerinden gaz sevkiyatına başlanacak.

BİNLERCE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Türk Akımı’ndan sonra Azeri gazını Avrupa’ya taşıyacak olan TANAP’ın da tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, enerjide kilit ülke konumuna geldi. 21. Yüzyılın en önemli projelerinden biri olan TANAP’la enerjide merkez ülke olan Türkiye’nin ekonomisi de şahlanacak. Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak olan proje, binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye, doğalgaz arz güvenliğinde önemli bir rol üstlenecek, ülkenin enerji kaynakları çeşitlenecek. Türkiye ve Azerbaycan’ın başrol üstlendiği proje Avrupa için de kritik önem taşıyor. Enerji koridoruyla Avrupa, gaz ihtiyacının neredeyse tamamına yakınını Türkiye’den karşılayacak. Bugüne kadar yapılış en uzun ve en geniş çaplı doğalgaz boru hatlarından biri olan TANAP, ilk etapta 16 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak.

KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Sonrasında 24 milyar tam kapasiteyle ise 31 milyar metreküp kapasiteye ulaşacak. Törende konuşan Başkan Erdoğan, “'Enerjinin İpek Yolu' olarak görülen bu muhteşem projenin belirlenen takvime, hedeflerimize ve taahhütlerimize uygun şekilde ülkelerimizle ilgili kısmını bugün itibarıyla tamamlamış oluyoruz. Bu projeyle sahip olduğumuz zenginlikleri kendi vatandaşlarımızın, onlarla birlikte tüm bölge halklarının, tüm insanlığın hizmetine sunma irademizi teyit ettik. Biz TANAP'la ülkemizin enerji ihtiyacını garanti altına almanın yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı yapmayı hedefledik” dedi.

EDİRNE'DE TARİHİ TÖREN

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından TANAP Avrupa Bağlantısı'nın açılışı için hazırlanan butona, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan

Başbakanı Giorgi Gakharia, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic ve diğer katılımcılarla birlikte bastı.

7 MİLYAR DOLARLIK GAZ KORİDORU

TANAP'ta ilk adım, Türkiye-Azerbaycan arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. Projenin hukuki altyapısı 26 Haziran 2012'de İstanbul'da Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ve “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” ile oluşturuldu. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 10 Eylül 2014'te TBMM tarafından onaylandı. Hattın açılışı 12 Haziran 2018'de Erdoğan ve Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi.

20 İLDEN GEÇİYOR

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

DEVLER İŞBAŞINDA

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

ALİYEV'DEN TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE ÖVGÜ

Türkiye’nin yabancı yatırımcılara açık bir ülke olduğunu belirten Aliyev, “Dünyada Türkiye’nin sözünün gücü artıyor ve imkânı genişliyor” dedi.

TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni’nde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Bugün tarihi bir gündür. Umarım TANAP'ın ömrü uzun olacak, Türkiye-Azerbaycan ve diğer komşu halklara faydası olacak” dedi.

İSTİKRAR GETİRECEK

Projenin işbirliği, istikrar, uzun müddetli anlaşma getireceğini belirten Aliyev, “TANAP’a gibi projelere sadece enerji projeleri gibi bakmak doğru olmaz. Bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir” ifadelerini kullandı. Aliyev, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için açık bir ülke olduğunu da vurguladı.

DÜNYAYA MESAJ

Başkan Erdoğan tarafından uygulanan iktisadi siyasetten övgüyle bahseden Aliyev, “Türkiye IMF gibi kurumlara bağımlılıktan yakasını kurtarabildi ve bugün çok güçlü bir ekonomi sahip. Liderliğin önemini Türkiye'nin dünyada bir güç merkezi haline gelmesiyle görüyoruz Sadece bulunduğu bölgede değil dünyada Türkiye’nin sözünün gücü artıyor ve imkânı genişliyor” diye konuştu.

ZİLLETE ASLA BOYUN EĞMEYİZ

Şantaj ve tehdit politikalarıyla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gemilerini çekmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, “Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir” dedi.

Türkiye ile Libya’yı denizde komşu yapan anlaşma etkisini kısa sürede gösterdi. Başkan Erdoğan TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde, Libya'nın tehdit edildiğini açıkladı.



ANLAŞMA MECLİS'E GELECEK



Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakların paylaşımı konusunda hakça paylaşım yerine birilerinin gerilimi körüklemeye çalıştığını, şantaj politikalarına ve tehdit diline başvurduğunu belirten Erdoğan, “Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Ülkemiz ne kendi hukukunu ne de Kıbrıs Türkü'nün çıkarlarının çiğnenmesine izin verir. Ben yaptım oldu mantığıyla kimse bir yere ulaşamaz. Türkiye böyle bir zillete asla boyun eğmez” dedi. Türkiye’nin iki sondaj gemisi Fatih, Yavuz ve iki sismik gemisinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, “Biz bunların bağırmalarıyla gemilerimizi çekmeyiz. Onlar bağırmaya devam ediyor. Güvenlikleri en üst düzeyde sağlanıyor. Anlaşma Meclis’e gelecek ve bu işi çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Diğer ayakları da uygulamaya girecek” diye konuştu.



TÜM TARAFLARA SESLENDİ



“Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah yer alacak” ifadelerini kullanan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara seslenendi. “Enerjiyi çatışma aracı yerine, işbirliği haline getirelim. Diplomasinin imkanlarını kullanmak varken, bölgeye yeni bedeller ödetecek yollara tevessül etmeyin. Bize bir adım atana, biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.