03 Ocak 2020 Cuma 09:21:49 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 09:22:43
Enerjide acele kamulaştırma kararı! Karar Resmi Gazete'de
Konya'daki kömür üretim faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) sorumluluğunda bulunan Konya'nın Ilgın ilçesi Çavuşçugöl Mahallesi'ndeki bir sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı kapsamında üretim sahasından geçen mevcut demiryolu ve karayolunun deplase edilmesi amacıyla bazı taşınmazlar TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.
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