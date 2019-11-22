22 Kasım 2019 Cuma 19:12:31 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 19:24:08
'Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz." dedi.
Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarıyla ilgili, "Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız." ifadelerini kullandı.
AA
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- 'Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz'
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