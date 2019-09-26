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26 Eylül 2019 Perşembe 17:28:03 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:30:00

Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması: Kesintiye uğrayan 22 trafodan 12 tanesini tekrar devreye sokuldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün İstanbul'da gerçekleşen deprem ile ilgili yaptığı açıklamasında, enerji altyapı tesisleri açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. 22 tane trafoda kesinti olduğunu dile getiren Dönmez, 12 tanesini tekrar devreye aldıklarını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamada bulundu. Dönmez, 5.8 büyüklüğündeki bu depremden bir can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek "Enerji altyapı ve üstyapıları tesisleri açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Şuan itibariyle Anadolu yakasındaki bölgelerde elektrikte bir sıkıntı yok. Avrupa’da ise ilk etapta 22 tane daha dağıtım trafosunda bir kesinti olmuştu. Bu kesintinin sebebi de sensörlerin yer sarsıntısını hissettiği için güvenlik amaçlı elektrik kesiliyor. 22 tane trafoda kesinti oldu. Onlardan 12 tanesini tekrar devreye aldık. 10 tanesinde de işlemler devam ediyor. En kısa süre içerisinde kesinti olan yerlerde elektriği sağlamış olacağız" dedi.

  Dönmez, doğalgazda ise herhangi bir dağıtım şebekesinde sıkıntı olmadığını söyleyerek, "Biliyorsunuz Marmara Ereğlisi’nde bir enerji terminalimiz var. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Ambarlı’da EÜAŞ’a ait doğalgaz çevrim santralinde de sensörler devreye girdiği için tedbir amaçlı işletme durduruldu. Şuan itibariyle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. 1999 depreminde de İGDAŞ’ta yöneticiydim ve kriz merkezinin başındaydım. O zamanın şartlarının yakından hisseden birisi olarak ifade edeceğim. O tarihten sonra özellikle enerji altyapılarında depreme karşı güvenlik tedbirlerini artırmaya yönelik birçok çalışma yerine getirildi. Bunların içerisinde otomatik gaz kesici vanalar ve elektrik kesintileri söz konusu. Bu büyüklükteki bir depreminde bunları test etmiş olduk. Şuanda kriz merkezimiz hem İstanbul’da hem de Ankara’da konuya yakinen takip ediyor. Gelen sonuçları da tekrar teknik ekiplerle değerlendirmiş olacağız. Tekrardan milletimize geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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