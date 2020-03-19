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19 Mart 2020 Perşembe 12:10:44 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:29:22

Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç isyan etti: Takipçisi olacağız

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç'ın perşembe günü rahatsızlanarak hastaneye yattığı ve korona virüsü teşhisi konulduğu iddiaları eşi Benan Saraç'ı isyan ettirdi.

Ünlü doktor Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç'ın karantinada test sonucunu beklediğini açıkladı.

 Dr. Ender Saraç'ın koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, bugün “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak iddialara açıklık getirdi.

Eşi Benan Saraç, Ender Saraç’ın koronavirüs testinin henüz sonuçlanmadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki, şuanda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "

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