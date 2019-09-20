En zorlu 'özel' eğitim

Emniyet birimlerinde çalışırken gönüllü olan ve ön elemeden geçerek eğitime katılan Özel Harekât polisi adayları, 6 ay süren zorlu bir eğitime tabi tutuluyor.

Eğitimde adaylar, her türlü iklim ve arazi şartlarında, sınır içi ve sınır ötesi her türlü operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor.

Merkezde şu anda 13’ü kadın, yaklaşık 200 Özel Harekât polisi adayı eğitiliyor. Psikolojik ve fiziksel eğitimlere katılan kursiyerler, ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlere tabi tutuluyor. Arazi eğitimleri da alan kursiyerler haritacılık, dağcılık, hayatı idame gibi alanlarda da eğitiliyor.