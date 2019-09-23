En son ezana dil uzatarak haber olmuştu... Öztürk Yılmaz parti kuruyor
Skandallarıyla sık sık gündeme gelen ve geçtiğimiz yıl tüzüğe aykırı eylemleri nedeniyle CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'ın Musul Başkonsolosu olduğu dönemde DEAŞ'lı teröristler tarafından rehin alınmadan önce FETÖ imamlarıyla görüştüğü ortaya çıkmıştı. Şimdilerde Ardahan Bağımsız Milletvekili olan Öztürk Yılmaz, bir parti kurma çalışması içerisinde olduklarını belirterek, "Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." dedi.
Kendisini DEAŞ militanlarına “Muhasebeci Kenan” olarak tanıtan eski Musul Başkonsolosu ve Öztürk Yılmaz’a FETÖ elebaşısı tarafından ilan yoluyla geçmiş olsun mesajı yayınlandığı ortaya çıkmıştı. En son ezana dil uzatarak haber olmuştu...
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir otelde düzenlediği toplantıda, yeni bir parti kuracaklarını belirterek, ilkelerine ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." ifadelerini kullanan Yılmaz, hiçbir siyasi partinin kopyası olmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin şahsi kimliğine karşı husumetlerinin bulunmadığını dile getirdi.
2018'DE İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti.
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