En anlamlı destek

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21), terör örgütü PKK’nın siyasi kolu olan HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Ana, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’dan cesaret alan ve çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. ‘Diyarbakır Anneleri’nin direnişi dalga dalga yayılıyor.

GÖZYAŞLARI DİNMİYOR

Yürekleri kendilerinden koparılan çocukları için atan anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşacakları anın hayalini kuruyor. Gözyaşları dinmeyen annelerden kimi, evladına kavuştuğunda sarılıp koklamayı kimi bağrına basıp kucaklamayı kimi de sevdiği yemekleri yapmayı hayal ediyor. Şirin Sungur, 2015’te Bingöl’de vatani görevini yaparken, Siirt’e bayram iznine döndüğü sırada Lice’de yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için oturma eylemine katıldı.

2 KEZ VİDEOSU YAYINLANDI

5 yıl önce Muş’ta lise 2’nci sınıf öğrencisiyken, PKK’nın kaçırdığı oğlu Musa için İkram Göktürk ve 4 yıl önce Varto’dan dağa gönderilen oğlu Onur için Selma Kan, Diyarbakır’a geldi. Muş’tan gelenlerin de HDP binası önündeki evlat nöbetine katılmasıyla aile sayısı, 16. günde 41’e yükseldi. Oğlunun 2 kez videosunun yayınlandığını anlatan Şirin Sungur, “Yolda asker olduğunu anlıyorlar ve götürüyorlar. Benim oğlumu getirmelerini istiyorum” dedi. İkram Göktürk, “İstiyorum ki çocuğum bulunsun, ben de anayım. Oğlumun dağda olduğunu düşünüyorum.

‘GELSİN TESLİM OLSUN’

Ben huzur ve barış istiyorum, çocuğuma kavuşmak istiyorum” dedi. Selma Han ise oğlundan teslim olmasını isteyerek, “Oğlumun Türkiye’ye gelmesini istiyorum. Son kez aradığında Suriye’deydi. Gelsin, teslim olsun istiyorum. 2014 yılında gitti, arkadaşlarından haberini aldık. En son Suriye’de olduğunu öğrendik. Oğlumdan tek isteğim; gelsin, teslim olsun” diye konuştu. Diyarbakır, dün annelerin tarihi dayanışmasını sahne oldu.

EN ANLAMLI DESTEK ZİYARETİ

Çocukları dağa kaçırılan ailelere en anlamlı destek, bir şehit annesinden geldi. Ortaya konulan annelerin güç birliği, Kandil’deki PKK elebaşılarını titretti. İstanbul’dan gelen şehit annesi, çocukları için destansı bir direniş gerçekleştiren cesur annelerle kucaklaştı. Gözyaşların sel olduğu dakikalarda, PKK’nın güdümündeki HDP’liler tarafından kızı dağa kaçırılan anne, şehit annesine sarılarak “Sana bakacak yüzüm yok” dedi.

Kızı dağa kaçırılan anne, şehit annesine sarılarak “Sana bakacak yüzüm yok” diye konuştu.

ÇOCUKLARI KAÇIRANLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yargıtay’ın içtihat haline gelen kararı, bir dosyaya ilişkin yeni kararla tekrar gündeme geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 15 yaşından küçük çocukları zorla dağa kaçıran terör örgütü PKK üyesi sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Kararda, “Çocukların silahlı terör örgütlerinin emrine verilip savaşçı olarak yetiştirilmesi, örgütün amaçları doğrultusunda silahlı çatışmalara sürülerek, kendileri veya başka şahıslar bakımından tehlikeli, suç makinesi haline dönüştürülmeleri, suç olarak kabul edilmelidir” ifadeleri yer aldı.

KARAYAZI BELEDİYESİ’NDE GÖREVLENDİRME

Erzurum’da ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan ve önceki gün cezaevine konulan Karayazı ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Melike Göksu’nun yerine, Başkanvekili olarak Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu görevlendirildi. Erzurum’dan arabayla kaçmaya çalışan Göksu, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda üzerinde kardeşine ait kimlikle yakalanmıştı.

4 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemine katılan Salih Gökçe, gözyaşları içinde ağıt yaktı.

7 GÜN 7 GECE KUCAĞIMDAN AYIRMAYACAĞIM

Oturma eylemine 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ramazan için katılan Mevlide Üçdağ, 4 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi. Üçdağ, 5 çocuk annesi olduğunu, dördünü evde bırakarak kaçırılan oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını belirterek, “Kurban keseceğim, yeter ki oğlumu göreyim. Onun için her şeyi yaparım” dedi. Üçdağ, “Oğlum Kur’an-ı Kerim okur, namaz kılardı. Oğlumun dönüşü için adak adadım. Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece beraber yatıp onu kucağımdan ayırmayacağım. İnşallah bu hayalim gerçekleşir” dedi.

YETER ARTIK DAYANAMIYORUM

7 çocuk annesi Fatma Akkuş, 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eyleme katıldığını, evladının yolunu gözlediğini söyledi. Gözyaşları içinde kızına hasretini dile getiren Akkuş, “Onu görürsem sarılırım, koklarım, kucaklarım, evimin çiçeği yaparım. Yeter artık, dayanamıyorum. Gücümüz tükendi” şeklinde konuştu. Songül’ün ikiz kardeşi Birgül’ün psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden Akkuş, kızının, kaçırılan kardeşinin elbiseleri ve fotoğrafıyla uyuduğunu belirtti.

OĞLUMUN KOKUSUNU ÖZLEDİM

Dağa 15 yaşında kaçırılan oğlu Vahit için eyleme katılan anne Necla Çur, 4 yıldır göremediği oğluna kavuşma hayaliyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti. 7 çocuk annesi Çur, oğluna büyük özlem duyduğunu, evladına kavuştuğunda çok mutlu olacağını dile getirdi. Psikolojilerinin bozulduğunu, evde düzenlerinin kalmadığını kaydeden Çur, “Başımıza büyük bir felaket geldi. Oğlumun dönüşünden başka bir şey istemiyorum. Yeter ki oğlumu yeniden göreyim. Oğlumun kokusunu özledim. Kardeşleri de büyük hasret yaşıyor” diye konuştu.