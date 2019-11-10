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10 Kasım 2019 Pazar 09:54:03 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 09:55:37

En anlamlı 10 Kasım mesajları: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları sizlerle

En anlamlı 10 Kasım mesajları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Sabah saat 09:05'te 2 dakikalık saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Hayatını milletinin ve vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını yazdırdı. Vatandaşlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili resimler ve mesajlar yayınlamak istiyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları haberimizde yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan ulu önder Atatürk anısına 10-16 Kasım tarihlerinde her yıl anma törenleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar Atatürk'ü anmak için Anıtkabir ve Dolmabahçe'nin yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk Köşklerini, Atatürk'ün ziyeret ettiği ve müzeye dönüştürülen yerleri ziyaret etmek istiyor. Vatandaşlar aynı zamanda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili resimler ve mesajlar yayınlamak istiyor.10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor..

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI

Atamızı saygıyla ve özlemle anıyoruz. 

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.
 
Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…
 
Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Atatürk'tür. Ruhun şad olsun.


 
Mustafa Kemal Atatürk bir siyasi görüş değil ülkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır daha ötesidir kısacası.
 
Kimseyi görmedim ben senden daha güzel kimseyi tanımadım ben senden daha özel.
 
Görmeden, onunla konuşamadan, kokusunu bile içine çekemeden özleyeceğiniz kişiler vardır, Atatürk gibi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın
 
Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. Ruhun şad olsun.
 
Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.
 
O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

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