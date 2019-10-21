"Emperyalist plan darmadağın"

İstanbul Maltepe'de düzenlenen Rize Tanıtım Günleri'nde konuşan Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye, artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Kendi kararımızı, kendi uygulayan ülkeyiz. Barış Pınarı Harekatı'yla, Türkiye’nin yumuşak ve sert gücünü, operasyon kabiliyetini, askeri imkân ve yeteneklerini tüm dünyaya gösterdik” ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRÜCÜ DARBE İNDİRİLDİ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek, 1500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Resulayn ve Tel Abyad'ın da içinde olduğu toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Bu süreçte 5 askerimizi 20 sivil vatandaşımızı 76 Suriye Milli Ordusu'ndan kardeşimizi şehit verdik. 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik süreci var. Yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir. Bunun yanında harekat, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir.”

ABD VERDİĞİ SÖZE BAĞLI KALSIN

Teröristlerin bölgeden çekilmesi konusunda sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydeden Başkan Erdoğan. “Dikkat edin terör örgütüyle anlaşmadık Amerika Birleşik Devletleri'yle anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok. Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Planlarımız tamam, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak son teröristi de bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu sabah İngiltere Başbakanı ile de bunları konuştuk. 'Bizi anlayın teröristlerin yanında yer almayın NATO'da sizlerle beraberiz' dedik. Bu terör örgütleri eğer NATO'ya girdiyse ondan haberimiz yok. Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.” diye konuştu.

Erdoğan, “Güvenli bölgeyi koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık. Planlarımız hazır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden stantlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı ve horon oynayan çocukları izleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

SİGARA FİRMASINA REST: SİZ GİDİN O YATIRIMI BAŞKA YERDE YAPIN

Vatandaşları, 'İçmeyin bu sigarayı' diye uyaran Erdoğan, “Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler vermedik, vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, “Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı” programında vatandaşları, ''Baylar bayanlar içmeyin bu sigarayı. Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki, inanın bu haramdır. Sigaranın elektroniği mi olur? Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz'' dedi. Marka olarak da söyleyeyim sigaranın da Philip'i var. Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın. Kaçak olarak ülkeme sokuyorlar. Ticaret Bakanıma da söylüyorum bunları asla ülkemize sokmayacağız. Bunlar vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz. Duman odaları diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız. Bu konuda rehavete kapılmayacak, geri adım atmayacağız. Sanatçılarımız ve STK'larımızdan da destek ve olumlu örnekler bekliyoruz. Bu desteğin olmadığı bir çalışma kolay başarıya ulaşmaz.”

JOHNSON'LA HAREKAT GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, dün ingiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimat ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

ANLAŞMAYI ÇARPITMA ÇABASI VAR

Altun,”Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin gerçekleri çarpıtma konusunda çaba söz konusu” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, “gerçekleri çarpıtma konusunda bir çabanın söz konusu olduğunu” belirtti. Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sözün özü şudur: Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı 120 saatliğine askıya aldı. Karşılığında, ABD, YPG'nin çekilmesini kolaylaştırmakla ve YPG'nin elindeki ağır silahları toplamakla yükümlü. Zaman ilerliyor.”