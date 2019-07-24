Emniyette terfiler belli oldu! 2019 Emniyet Teşkilatı rütbe terfi listesi!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Emniyet Teşkilatında 2019 Yılı Rütbe Terfileri hakkında açıklama yaptı. Birçok personelin merakla beklediği terfilerin gerçekleştiği, Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyuruldu. Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca bin 843 personel bir üst terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararların belli olduğu duyuruldu. Hangi rütbeye kaç personel terfi ettirildiğine dair detaylar haberimizde.

Emniyet Genel Müdürlüğü rütbe terfileri “emniyet hizmetleri sınıfı personeli rütbe terfileri ve değerlendirme kurullarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik” hükümleri gereğince yapılıyor.

Buna göre, 223 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 307 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 167 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 106 personel emniyet amirliğine, 93 personel başkomiserliğe ve 947 personel komiserliğe terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yaptığı rütbe terfi sonuçlarına dair açıklama şu şekilde;

2019 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı.

Bu doğrultuda;

223 personel 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

307 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

167 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

106 personel Emniyet Amiri rütbesine,

93 personel Başkomiser rütbesine,

947 personel ise Komiser rütbesine terfi ettirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.