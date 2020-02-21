Emniyette mesai sistemi değişti! Polislerimiz daha çok istirahat edecek, motivasyonu yüksek olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece gündüz can ve mal güvenliğimiz için görev yapan polislerimizin yeni mesai sistemini açıkladı. Bakan Soylu'nun imzasıyla 81 ilimize gönderilen genelgede açıklanan sistemde 8 saat çalış, 24 saat istirahat, evlilik yıldönümünde izin ve psikolog desteği gibi maddeler yer alıyor.
Emniyet personelinin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin artırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi için çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 il emniyet müdürlüğüne genelge gönderildi.
8/24 ÇALIŞMA ESASINA GEÇİLECEK
Genelgeye göre, il emniyet müdürlüklerine bağlı polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerde 8 saat çalışıp 24 saat istirahat sistemine tamamen geçilecek. Diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemeler yapılacak.
İZNİN TAMAMI KULLANILACAK
Personelin senelik izinleri, kış ve yaz aylarında olmak üzere iki dönem halinde planlanacak ve yıllık iznin en az 3'te biri kış aylarında kullandırılacak. Böylece her personelin izninin tamamını her yıl kullanması sağlanacak.
PSİKOLOG DESTEK VERİLECEK, PERSONELİN MOTİVASYONU YÜKSEK TUTULACAK
Emniyet personelinin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin artırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi için çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı. Personellere evlilik yıldönümlerinde izin verileceği ve psikolog desteği sağlanacağı da belirtildi. Personel, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nda düzenlenen mazeret izninin bir gününü yetkili amirlerin izniyle evlilik yıl dönümlerinde kullanabilecek. Tüm personelin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro amirliklerinde görevli psikologlarla zorunlu bireysel görüşmeye katılması sağlanacak.
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