Emniyet Genel Müdürlüğü: Şehit eşlerine hakaret eden zanlı gözaltında

Emniyetin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden şehit eşlerine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yaptığı tespit edilen İ.H.S isimli şahıs bugün İstanbul ilinde gözaltına alınmış olup yapılacak soruşturma sonrasında adli merciilere sevk edilecektir. ifadeleri kullanıldı.