11 Eylül 2019 Çarşamba 16:44:23 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:54:59
Emniyet Genel Müdürlüğü: Şehit eşlerine hakaret eden zanlı gözaltında
Sosyal medya üzerinden şehit eşlerine hakaret eden zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.
Emniyetin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden şehit eşlerine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yaptığı tespit edilen İ.H.S isimli şahıs bugün İstanbul ilinde gözaltına alınmış olup yapılacak soruşturma sonrasında adli merciilere sevk edilecektir. ifadeleri kullanıldı.
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