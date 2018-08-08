Emniyet İstihbarat baskınını Mehmet Partigöç yönetti

  • Bist 100
    95885.7
  • Dolar
    6,3073
  • Euro
    7,0078
  • Altın
    319,3810
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: HIV ve sıtma ilaçları corona virüsü zayıflatıyor Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: HIV ve sıtma ilaçları corona virüsü zayıflatıyor
İspanya Başbakanı OHAL ilan etti İspanya Başbakanı OHAL ilan etti
Beşiktaş'tan TFF'ye şampiyonluk talebi! Beşiktaş'tan TFF'ye şampiyonluk talebi!
ABD’de koronavirüs skandalı! 3500 dolar istiyorlar ABD’de koronavirüs skandalı! 3500 dolar istiyorlar
Bakan Selçuk'tan özel kurs kararı Bakan Selçuk'tan özel kurs kararı
Bakan Kurum koronavirüs tedbirlerini açıkladı Bakan Kurum koronavirüs tedbirlerini açıkladı
Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku 69 gündür aranıyor Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku 69 gündür aranıyor
Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı sınır hattında Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı sınır hattında
MEB'den öğretmenleri sevindirecek açıklama MEB'den öğretmenleri sevindirecek açıklama
Mülteci korkusu yaşayan Yunan sınır kapısına beton blok yerleştirdi Mülteci korkusu yaşayan Yunan sınır kapısına beton blok yerleştirdi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
İran Kültür Bakanı: Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur İran Kültür Bakanı: Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur
ABD'li ünlü dolandırıcı Kenneth Max Copeland, canlı yayında izleyicilere sözde koronavirüs tedavisi uyguladı ABD'li ünlü dolandırıcı Kenneth Max Copeland, canlı yayında izleyicilere sözde koronavirüs tedavisi uyguladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Akar'dan Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin açıklama: Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Akar'dan Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin açıklama: Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Egzotik ve pet hayvanlarının ülkeye girişi durdurulmuştur Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Egzotik ve pet hayvanlarının ülkeye girişi durdurulmuştur
TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' 16 Mart'ta başlıyor TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' 16 Mart'ta başlıyor
Kovid-19 Türkiye’de: Bundan sonra ne yapmalı? Kovid-19 Türkiye’de: Bundan sonra ne yapmalı?
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
İdlib’in bize anlattıkları İdlib’in bize anlattıkları
İran'da 85 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü İran'da 85 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü
Sezen'in kampüste ölümüne neden olmuştu! Cezası belli oldu Sezen'in kampüste ölümüne neden olmuştu! Cezası belli oldu
Dün New York Times, bugün İngiliz'in BBC! Başaramayacaksınız... Dün New York Times, bugün İngiliz'in BBC! Başaramayacaksınız...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:13:13 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:34:10

Emniyet İstihbarat baskınını Mehmet Partigöç yönetti

15 Temmuz’da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki olaylarla ilgili iddianamede, binayı işgal eden FETÖ’cü polisleri cuntacı Mehmet Partigöç’ün yönettiği tespiti yapıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Emniyet Genel Müdür-lüğü(EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye giden FETÖ'cü polis amirlerinin, Genelkurmay Başkanlığı'nda ilişki kuracakları ismin Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç olduğu tespit edildi. İddiaya göre; darbe girişiminin yönetici kadrosu olan 'Yurtta Sulh Konseyi'nin en önemli üyelerinden olan Partigöç, o gece Genelkurmay Karargahı'nda darbeyi yönetti. Eski daire çalışanı 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede o gece EGM İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yakalanan eski EGM İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin tabletinden detaylar yer alıyor. Buna göre; Aktepe'nin FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programları çıkan tabletine, o gece 23.09'da eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Timur Tecer tarafından "General Mehmet Partigöç tel 530 ... ...." şeklinde mesaj atıldı. Aktepe'ye ait Dell Venue 7 marka tablette FETÖ üyelerinin gizlice haberleştiği Eagle, Tango, Cryptnote, ByLock, Kakao Talk programlarına ulaşıldı. Eagle kayıtlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle uluslararası kamuoyunda hedef alınmasının istendiği belirlendi. Tanık Fatih Çiçek de 15 Temmuz gecesi gözaltına aldıkları Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı ve Zeki Taşkın'ın üzerlerinden çıkan tabletleri muhafaza altına aldıklarını söyledi.

'BÖCEKÇİ SEDAT'LA KALDIK' İDDIANAMADE
Gürsel Aktepe'nin polise verdiği ifadelerden alıntılar da var. İşte Aktepe'nin itirafları;
Tecer, Tango'dan darbeye destek verilmesi ve "General Mehmet" ile irtibata geçilmesi mesajı attı. Mayıs 2015'te hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bu süreçte Lokman Kırcılı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan ve Sincan Cezaevi'nde bulunan Sedat Zavar'ın ailesinin görüş günlerinde kullanmak için kiraladıkları Eryaman'daki evde kaldık.
2009'da Lokman Kırcılı, Bülent Demirel, Yunus Yazar ile birlikte Pensilvanya'da Gülen'in yanında 2 gün kaldık. Meslekten atıldıktan sonra her ay Samanyolu Koleji öğretmeni Zübeyir kod isimli kişi tarafından bana 4 bin 500 TL ödeme yapıldı.
Kemalettin Özdemir, 2006 ve 2007'de emniyete bakan kısmın sorumluluğundan ayrıldı. Yerine Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil geldi. Kemalettin Özemir ile görüştüğümde bana "Herkesi kendimize düşman yapmayalım" dedi.
Özdemir, ayrıldıktan sonra onunla hareket etmeye başlayan Sabri Dilmaç, Fikret Salmaner ve Hanifi Avcı da ayrıldı.

FETÖ OPERASYONLARI: 12 GÖZALTI, 14 TUTUKLAMA

MUŞ: TSK'daki kripto askerlere 'mahrem imamlık yapan 2 FETÖ'cü tutuklandı.
TOKAT: TSK'nın "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş astsubay A.Ö. gözaltına alındı.
ANTALYA: 9 FETÖ'cü tutuklandı.
KARABÜK: Eski polis F.Ö. gözaltına alındı.
İZMİR: Aralarında bir eski emniyet müdürü, 2 astsubay ve halen aktif görevdeki öğretmenlerin de bulunduğu 7 ByLock'çu gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR: FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.K.K. operasyonla yakalandı.
ZONGULDAK: Bir eski polis ve bir hemşire gözaltına alındı.
ERZİNCAN: 3 kripto FETÖ'cü tutuklandı.

(Sabah)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER