Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yunanistan sınırında

Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Aktaş, buradaki hudut karakolunu ziyaret etti.

Aktaş, sığınmacıların beklediği tampon bölge hakkında bilgi aldıktan sonra, karakolun kulesine çıkarak sınır hattını dürbünle inceledi.

Sınır kapısında görevli çevik kuvvet polisiyle bir süre sohbet eden Aktaş, Yunanistan sınır polisinin attığı gaz fişeklerinden etkilenen sağlık çadırını da ziyaret ederek sağlık çalışanlarının "14 Mart Tıp Bayramı"nı kutladı.

İncelemelerini tamamlayan Aktaş, sınırdan ayrıldı.

Aktaş'a incelemelerinde Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve askeri erkan eşlik etti.

AA