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30 Ağustos 2019 Cuma 01:05:46 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 01:06:59

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Genel Müdür Mehmet Aktaş; "Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlık aşkıyla verdiği onurlu mücadelesinin, küllerinden doğuşunun, yeni bir yol çizişinin, azim ve inancının zaferidir" açıklamasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlık aşkıyla verdiği onurlu mücadelesinin, küllerinden doğuşunun, yeni bir yol çizişinin, azim ve inancının zaferidir." ifadelerini kullandı.

Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Samsun'da meşalesi yakılan kurtuluş mücadelesinin 30 Ağustos'ta nihayete erdirildiğini belirtti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman Türk ordusunun millet ile bütünleşmesiyle kazanıldığını belirten Aktaş mesajında, "Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlık aşkıyla verdiği onurlu mücadelesinin, küllerinden doğuşunun, yeni bir yol çizişinin, azim ve inancının zaferidir." ifadelerine yer verdi.

Büyük Taarruzla istiklal ve istikbal mücadelesinin bitmediğini vurgulayan Aktaş, terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan ihanet çetelerini bozguna uğratarak milletle dayanışma içinde mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın barış, güven ve huzur ortamını her koşul altında koruyacağını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletimizin mücadeleci tavrı, bu topraklarda Büyük Taarruz ruhunun ne kadar diri olduğunu göstermiştir. Hiç şüphe yok ki aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik her türlü hain saldırı karşısında şanlı tarihinden aldığı ilhamla gereken özveriyi, dik duruşu, azim ve kararlılığı göstermeye devam edecektir. Türk milletine büyük zaferler kazandıran başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97'nci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle istiklal ve istikbalimizin kahramanı olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

AA

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