Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da trafik denetimine katıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Elazığ'a gelen Aktaş, Valilik, Emniyet ve Jandarma ziyaretlerinin ardından Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki kontrol noktasında trafik denetimine katıldı. Aktaş, sürücülere "Yaşam Tüneli Projesi" hakkında bilgi verdi.

Mehmet Aktaş, burada yaptığı açıklamada, Emniyet personelinin Türkiye genelinde vatandaşın can ve mal güvenliği, huzuru ve esenliği için bayram gününde özveriyle çalıştığını söyledi.

Tüm sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiği belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi ve trafik kazalarını en aza indirmek için seferber olmuş durumdayız. Türkiye genelinde günlük ortalama 7 bin 700 noktada, 13 bin 500 personelimiz görev yapıyor. Bayram tatili 5 gün ama bir gün öncesi ve bir gün sonrasını da kapsayacak şekilde 7 günlük sürede, tam 64 bin noktada yaklaşık 100 bin personelimizle trafik tedbiri alıyoruz. Yine helikopter, drone gibi farklı hava araçlarıyla tedbirlerimizi alıyoruz."

Aktaş, "Yaşam Tüneli Projesi" ile sürücülerin trafik kurallarına uyması noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin "Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanmış olmasına" ilişkin sorusu üzerine de Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü çok ama çok önemli, onure edici bir görev. Bu görevi bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah, 326 bin kişilik devasa Emniyet ordusuyla gece gündüz, yaz kış demeden, günün her anında Allah'ın izniyle görevimizi en iyi şekilde yapıp hem Cumhurbaşkanımıza hem de milletimize mahcup olmayacağız."

AA