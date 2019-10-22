Emniyet amirinden HDP'li vekillere ince ayar!
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atanmasının ardından belediye önünde toplanan HDP'lilere müdahale edildi. Konuşmak için Kandil'den talimat bekleyen vekillere, emniyet amiri gereken cevabı verdi.
Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında pazartesi sabahı evlerinde gözaltına alınmıştı.
KAYYUM ATANDI
Terör suçundan gözaltına alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine bu sabah kayyum atandı.
Kayyum kararına tepki göstermek için bir araya gelen HDP'li vekillere ise polis izin vermedi. Konuşmak için Kandil'den talimat bekleyen vekillere, emniyet amiri gereken cevabı verdi.
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