Emir Kandil’den geldi

Belediye önünde bir araya gelen işçilerle yakınları, “HDP'li belediyede işçi kıyımı var”, “Diyarbakır'da kayyum yok kıyım var”, “Alın teri dökene zulüm etmeyiniz” ve “İşimizi geri istiyoruz” pankartları taşıdı. Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç burada yaptığı açıklamada, Büyükşehir, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Lice ve Kocaköy belediyelerinde, aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu 267 kişinin iş akdinin feshedildiğini belirterek, “Terör baronlarının üslendiği Kandil'den emir alan HDP'li belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, aldıkları işçi kıyım kararıyla emekçi Diyarbakırlılara ihanet etmiştir” diye konuştu.