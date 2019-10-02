Emine Erdoğan'dan Yaşlılar Günü paylaşımı
Erdoğan, Büyüklerimizin yüzlerinde gördüğünüz her çizgi, bir ansiklopedidir. O ansiklopedileri bol bol okuyun dedi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.Yaşlılarla bir araya geldiği fotoğraflarının olduğu paylaşımında Emine Erdoğan, “Yaşlılık, insanın hayata dair bildiklerinin en üst seviyeye eriştiği bir dönemdir. Bu gerçekten hareketle, gençlerimizi, büyükanne ve dedeleri ya da kurumlarımızda kalan büyükleriyle bol bol vakit geçirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dünya Yaşlılar Günü etiketlerini de kullanarak yaptığı diğer paylaşımında ise “Unutmayın, büyüklerimizin yüzlerinde gördüğünüz her çizgi, bir ansiklopedidir. O ansiklopedileri bol bol okuyun.” tavsiyesinde bulunarak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.
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