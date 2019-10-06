Emine Erdoğan'dan şampiyona tebrik

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen 3. CMAS-TSSF “Kaş Başka” Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar sabit ağırlık kategorisinde 2 dakika 14 saniyede yaptığı 66 metrelik dereceyle altın madalya kazanan Ercümen'i telefonla aradı. Tebriklerini ileten Emine Erdoğan, “Gururumuzsun” ifadelerini kullanırken, Ercümen ise yeni rekorlar kırma sözü verdi. Diğer taraftan Emine Erdoğan, kendi himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin pilot bölgesi olan Kızılcahamam Belediyesi'nde incelemelerde bulundu.