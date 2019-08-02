Emine Erdoğan'dan 'Salda Gölü' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan paylaşımında Salda Gölü'nün fotoğrafına da yer verdi.