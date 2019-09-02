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02 Eylül 2019 Pazartesi 15:39:50 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:40:58

Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un davetlisi olarak Salda Gölü’nde göl ve göl çevresinin korunmasına yönelik yapılacak projeleri yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte Salda Gölü'nü gezdi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nde çevre korumasına yönelik projeleri inceledi. Kurum, Emine Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın göl ve göl çevresinin korunması için alınacak koruyucu önlemlerle ilgili yürütülen çalışmaları detaylı olarak anlattı.

Yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda ilgilisini çeken, binlerce yıllık jeolojik çekmeyle meydana gelen Salda Gölü, dünyada Mars gezegeninin yüzeyine benzeyen iki yerden biri. Burdur il sınırları içerisinde bulunan Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz rengi suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Göl ve göl çevresindeki yoğun ziyaretçi akını, gölün ekolojik yapısının bozulabileceği endişesini beraberinde getirdi. Medyada yer aldığı şekilde bölgede yapılaşma olacağı iddiaları da birçok çevrenin tepkisini çekti. Bu durum üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, göl ve göl çevresinin korunmasıyla ilgili çalışmalarını başlattı. 

Bakanlığın Salda Gölü'yle ilgili çalışmalarının yakından takip eden Emine Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım” ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım üzerine Kurum, Emine Erdoğan'a resmi sosyal medya hesabından cevap vererek projeleri yerinde incelemeye davet etmişti. Bu daveti geri çevirmeyen Emine Erdoğan, Salda Gölü'nde bir pelikanı suya bırakarak incelemelerde bulundu. Emine Erdoğan, herkesin Salda Gölü'ne gelmesini tavsiye ederek konunun kamuoyuna ilk etapta yanlış aktarıldığını söyledi. Erdoğan, “Bu durumu bakana bildirdim ve kendisi de davet etti. Eski halinden bu hale gelişi çok güzel bir girişim'' ifadelerini kullandı.

“Doğal alanları koruyacak projeleri hayata geçireceğiz” 

Bakanlığın çevre konusunda yapmış olduğu ve hedefleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bakanlık olarak yürüttüğümüz beyaz adalar ve Yeşilova bölgesindeki çalışmaları Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a arz ettik. Kendisinin fikirlerini aldık. Çevre konusunda bizlere en başından itibaren destek oldu. Sıfır atık projemizde 2023'e kadar 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam alanı oluşturmayı hedefliyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatıyla her ile Millet Bahçesi yapılacağının altını çizen Kurum, "Çevre düzenlemesi yapıyoruz. Özel çevre koruma bölgelerini 2023'e kadar nüfusun yüzde 17'sine denk gelecek hazırlıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Doğal alanları koruyacak projeleri hayata geçireceğiz'' diye konuştu.

“Salda Gölü ve çevresini betonlaştırmayacağız” 

Salda Gölü'nde yapacakları çalışmalarla betonlaşmaya ve yapılaşmaya izin vermeyeceklerini ifade eden Bakan Kurum, ”14 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 44 kilometrekare göl yüzeyini 7 kat artırarak, 295 kilometrekareye çıkardık. Daha sonra 5 bin 998 hektar olan sit alanını da 8 bin 500 hektara çıkardık. Aracımız burada yapılaşmaya izin vermemek. Salda Gölü'ndeki projeye başlamadan önce araçlar giriyordu. Düzenleme yaparak, 500-600 metrede kıy kenarla kumsalda yapılaşmaya izin vermedik. Bariyerler koyarak, araçların daha uzakta durmasını sağladık. Yine, çöplerin toplanmasının ve etrafa yayıldığını gördük ve buna da el attık. Bir kez daha altını çiziyorum. Salda Gölü ve çevresini betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız. Çivi dahi kullanılmayacak. Düzenli park alanları dışında hiçbir oluşuma izin verilmeyecek” şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Salda Gölü'nde yaptıkları denetim ziyaretinin ardından ikili, Salda Gölü çevresinde kurulan Yöresel Ürünler pazarını gezdi. Erdoğan, Yöresel Ürünler pazarından alışveriş yaptı.  

(İHA)

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