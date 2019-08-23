Emine Bulut'u katleden Fedai Baran'dan şeref yoksunu sözler: Hayvan kestim
Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetinin ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Emine Bulut'u çocuğunun gözü önünde vahşice öldüren Fedai Baran, cinayetin ardından bindiği taksicinin sorusu üzerine "Hayvan kestim" dediği öğrenildi
Türkiye Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetine kilitlendi. Katil koca Fedai Baran, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek, Emine Bulut ile gündüz saatlerinde bir kafede buluştu. Burada yemek yiyen Fedai Baran ve Emine Bulut, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Bulut taksiye binerek kaçmak istedi. Ancak Fedai Baran tarafından taksiden indirildi. Daha sonra 100 metre ilerideki bir dönerciye giren kadının peşinden katil koca da geldi. Fedai Baran, dönerciden de kaçmak isteyen Emine Bulut'u saçlarından yakalayarak boğazından bıçakladı.
CANİ KATİL: HAYVAN KESTİM
Cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Baran, "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.
CİNAYETTEN SONRA TEKELE GİDİP İKİ BİRA ALDI
Sakin bir hal içinde taksiden inen Fedai Baran, 8 lira tutan ücret için 10 lira verip, para üstünü alıyor. Ardından bir tekel bayisine uğrayan katilin, 2 bira aldığı öğrenildi.
Habertürk
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