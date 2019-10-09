Emine Bulut cinayeti duruşmasında olay! Yakınları sanığa saldırdı

  • Bist 100
    100997
  • Dolar
    5,8419
  • Euro
    6,4152
  • Altın
    281,7010
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı
Son Dakika Haberi: Büyük skandal! Fransa Cumhurbaşkanı Macron YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü Son Dakika Haberi: Büyük skandal! Fransa Cumhurbaşkanı Macron YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor
Bakan Varank yerli ve milli 'yangın söndürme aracı'nı kullandı Bakan Varank yerli ve milli 'yangın söndürme aracı'nı kullandı
Avlu kaç bölüm yayınlanacak? Avlu dizisi ne zaman başlıyor? İşte o tarih.. Avlu kaç bölüm yayınlanacak? Avlu dizisi ne zaman başlıyor? İşte o tarih..
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü
Otomotiv ihracatının yükselen yıldızı Orta Doğu ve BDT ülkeleri Otomotiv ihracatının yükselen yıldızı Orta Doğu ve BDT ülkeleri
19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yapan baba tutuklandı 19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yapan baba tutuklandı
Masterchef Faruk Batuhan kimdir? Masterchef F. Batuhan Öner kaç yaşında, nereli? Masterchef Faruk Batuhan kimdir? Masterchef F. Batuhan Öner kaç yaşında, nereli?
Türkiye ve ABD arasında önemli görüşme Türkiye ve ABD arasında önemli görüşme
Rus uzman: Türkiye NATO'dan çıkarsa bu büyük bir sorun teşkil eder Rus uzman: Türkiye NATO'dan çıkarsa bu büyük bir sorun teşkil eder
Koruma altındaki kuşları besleyen kişi, 13 bin 390 lira cezaya çarptırıldı Koruma altındaki kuşları besleyen kişi, 13 bin 390 lira cezaya çarptırıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı alım yapıyor: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? Sahil Güvenlik Komutanlığı alım yapıyor: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?
Emine Bulut cinayeti duruşmasında olay! Yakınları sanığa saldırdı Emine Bulut cinayeti duruşmasında olay! Yakınları sanığa saldırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyon BM anlaşmalarımızdan doğan hakkımızdır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyon BM anlaşmalarımızdan doğan hakkımızdır
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a flaş hamle! 100 Cumhuriyet altını... Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a flaş hamle! 100 Cumhuriyet altını...
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı
100 araçlık askeri konvoy Kilis'te 100 araçlık askeri konvoy Kilis'te
Sarımsak fiyatı düşüşe geçti Sarımsak fiyatı düşüşe geçti
Tarlası için ödünç aldığı solucan gübresinin üreticisi oldu Tarlası için ödünç aldığı solucan gübresinin üreticisi oldu
Türk askeri Suriye'ye giriş yaptı mı? Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı Türk askeri Suriye'ye giriş yaptı mı? Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı
Dünya mücevher pazarının yöneticileri İstanbul'da buluştu Dünya mücevher pazarının yöneticileri İstanbul'da buluştu
Kabak çekirdeği üreticisinin yüzünü güldürdü Kabak çekirdeği üreticisinin yüzünü güldürdü
YPG/PKK'dan 'seferberlik' ve zorla silah altına alma hamlesi YPG/PKK'dan 'seferberlik' ve zorla silah altına alma hamlesi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:53:41 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:02:08

Emine Bulut cinayeti duruşmasında olay! Yakınları sanığa saldırdı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Emine Bulut cinayetiyle ilgili dava bugün başladı. Katil zanlısı Fedai Varan ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı ilk ifadesinde cinayet anına ilişkin görüntülerin avukatına verilmesini istedi. Mahkeme ise bu talebi reddetti. Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Olay anına ait görüntüler izlenirken Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı, araya polis girdi.

Kırıkkale'de Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kamuoyunda infiale neden olan cinayetin katil zanlısı Fedai Varan (43) ifade veriyor.

Emine Bulut'un cinayete tanık olan 10 yaşındaki kızı da adliyenin farklı bir salonundan duruşmaya görüntülü bağlantı sistemiyle katılacak.

DURUŞMADA GERGİNLİK: EMİNE BULUT'UN YAKINLARI SANIĞA SALDIRDI

NTV muhabiri Serkan Kaya'nın aktardığı bilgiye göre duruşmada zanlı "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Olay anına ait görüntüler izlenirken Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı, araya polis girdi.

''SANIĞA EN AĞIR CEZA ÇÖZÜM DEĞİL''

Susma hakkını kullanacaklarını söyleyen Varan'ın avukatı Ersan Ersoy, “Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı” iddiasında bulundu.

Ersan Ersoy, “Bütün kadınların acısını paylaşıyorum. Biz katılma taleplerinin her şeyden önce karara bağlanmasını istiyoruz. Sanığın sorgusu yapılacak, başta karar verilirse soru sorma hakları var. Duruşma sonuna bırakırsanız soramayacaklar. Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte. Bu yargılamanın başında ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı” ifadelerini kullandı.

Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip ediyor. Duruşmanın yapıldığı Kırıkkale Adliyesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.  Basın mensupları ve eylem için bekleyen bir grup vatandaş adliye bahçesine sokulmadı.

Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ