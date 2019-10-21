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21 Ekim 2019 Pazartesi 12:49:48 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 12:51:47

Emine Bulut cinayeti davası sonuçlandı: Fedai Baran ne cezası aldı? Ağırlaştırılmış müebbet nedir?

Emine Bulut cinayeti davası sonuçlandı mı? Fedai Baran ne cezası aldı? merak ediliyor. Emine Bulut cinayetinin ikinci duruşması bugün görüldü. Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan hakkında karar çıktı. Türkiye'yi derinden etkileyen cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil Fedai Varan, 'canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayette sanık Fedai Varan müebbet hapse çarptırıldı. Sanık Fedai Baran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Emine Bulut cinayeti davası sonuçlandı mı? Fedai Baran ne cezası aldı? merak ediliyor. Emine Bulut cinayetinin ikinci duruşması bugün görüldü. Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan hakkında karar çıktı. Türkiye'yi derinden etkileyen cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil Fedai Varan, 'canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayette sanık Fedai Varan müebbet hapse çarptırıldı. Sanık Fedai Baran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

EMİNE BULUT İKİNCİ DURUŞMASINDA NELER YAŞANDI?

Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunma yapması için süre verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti. 

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın 2. duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.Fedai Varan ile maktul Emine Bulut'un anne, babası, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

Emine Bulut'un cezaevindeki kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Davaya birçok ilden avukat müdahil olurken, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın duruşmada hazır bulundu. Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alarak kimlik kontrolü yaptı.

Emine Bulut ve Fedai Varan'ın kızları F.B.V ise duruşmaya getirilmedi. 

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİŞTİ

Savcı mütalaasında, sanık Fedai Varan'ın, ''canavaca hisle kasten adam öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, Emine Bulut’un tahrik edici bir fiilinin bulunmaması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmamasını ve olayın işleniş biçiminden dolayı takdiri indirimin uygulanmamasını istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI NEDİR?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye'de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından sonra, bu cezanın yerine ikame edilmiştir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi sırasında kişinin sıkı bir şekilde güvenlik altında olması gerektiği kanunen belirtilmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet yine ömür boyu sürecek bir cezadır ancak kişinin tavrına göre bu süre 30 yıl sürebilir. Bazı davalarda kişi 2 kere ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet alabilir bu durumlarda içeriden çıkması için en az 60 yıl geçmesi gerekmektedir.

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