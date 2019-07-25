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25 Temmuz 2019 Perşembe 12:00:41 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:03:06

Emekli maaş farkları bugün hesaplara yatıyor! 2019 emekli maaş farkı ne kadar yatacak?

Emekli memurların sabırsızlıkla beklediği gün geldi. 2019 emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2019 emekli maaş farkı ne kadar yatacak? soruları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince maaş farklarının 25 Temmuz'da yatırılacağını duyurmuştu. Buna göre emekliler maaş farklarını bugün hesaplarında görebilecek. 2019 emekli maaş farkı ne kadar yatacak? sorularının yanıtını sizler için araştırdık.

Emekli memurların heyecanla beklediği gün geldi. ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince maaş farklarının 25 Temmuz'da yatırılacağını açıklamıştı. Bugünü bekleyen emekliler maaş farkının ne kadar yatırılacağını merak ediyor. Emekliler arama motorlarında Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2019 emekli maaş farkı ne kadar yatacak? sorularını aratıyor. Soruların yanıtı ve emekli maaş farkları ile ilgili detaylar haberimizde.

Zamlı emekli maaşı için ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Bağ-Kur emeklileri ve Memur emeklileri zam farklarını bugün hesaplarında görecek. 3 Temmuz 2019’da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlenmişti. 

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NEREDEN ÇEKİLECEK?

Emekli memurlar maaş farklarını aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince maaş farkları bugün ödenecek. Emeklilere yapılacak olan zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranları 3 Temmuz tarihinde belli olmuştu. Bakan Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını açıkladı.  

Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" demişti.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI BUGÜN HESAPLARDA

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Ödemelerini aylık almakta olanlara banka ve PTT şubeleri tarafından maaş farkları bugün ödenecek.

2019 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE KADAR YATACAK?
 
Emeklilere yapılacak olan zam oranlarının belirlenmesinde enflasyon oranları da büyük etkene sahip oluyor. 3 Temmuz 2019’da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 orarak belirlenmesi ile ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve emeklilere ise enflasyon oranlarına ek olarak, altı aylık enflasyon oranı yüzde 4’ü aştığı için ilave enflasyon farkı da eklenecek. Bu durumda memur ve emeklilerine toplamda yüzde 6.01 oranında zam yapılacak.

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