Emekli ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2019?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2019? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 12 milyon kişinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu. Kurban Bayramının yaklaşması ile milyonlarca emekli bayram ikramiyesi alacağı günü bekliyor. Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek. Bakan Selçuk 12 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri için tarih verdi. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2019? İşte Emekli ikramiyelerinde yaşanan son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu sene 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Bakan Selçuk 12 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri için tarih verdi. İkinci ikramiyeler 8-9 Ağustos tarihlerinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.



KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALANLAR

- SGK'dan emekli olanlar

- Bağ-Kur'dan emekli olanlar

- Emekli sandığı emeklileri

- Yaşlılık atlığı alanlar

- Vazife malullüğü aylığı alanlar

- Malullük aylığı alanlar

- Ölüm aylığı alanlar

- Sürekli iş göremez geliri olanlar

- Ölüm geliri olanlar

- Şehit yakınları

- Gaziler

- Muharip gaziler

- Güvenlik korucuları

- Şampiyon sporcular

- Terörden zarar göre sivil vatandaşlar