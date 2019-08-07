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07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:10:09 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:11:53

Emekli bayram ikramiyeleri yarın hesaplara yatıyor! Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi de geldi. Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiyelerin ödeneceği tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli ikramiyelerinin 8-9 Ağustos'ta yatırılacağını duyurmuştu. Buna göre, emekliler yarın hesaplarına yatan bayram ikramiyelerini alabilecek. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? 2019 bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi de geldi. Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiyelerin ödeneceği tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere ödenecek ikramiyelerin 8-9 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Buna göre, emekliler yarın hesaplarına yatan bayram ikramiyelerini alabilecek. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? 2019 bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 

Kurban Bayramı bu sene 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Kurban Bayramı Arefe Günü ise 10 Ağustos. Bakan Selçuk 12 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri için tarih verdi. İkinci ikramiyeler 8-9 Ağustos tarihlerinde ödenecek. 

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak ödeniyor. Ödemeler 12.5 milyon aylık alan kişiye ödeniyor. Bunların arasında ölüm aylığı gibi hisseli maaş alanlar da yer alıyor. 1000 TL ödemenin yüzde yüzü olarak veriliyor. Hissesi yüzde 75 olan bir kişi emekli bayram ikramiyesinden 750 TL yararlanabiliyor.

Yüzde 50 veya yüzde 25 maaş hissesi olan kişiler de hissesi oranında 250 veya 500 TL alabiliyor. Emekli bayram ikramiyesi kendisi emekli olan ve maaşın yüzde yüzünde sorumluluk sahibi olan kişilere 1000 TL olarak veriliyor.

Ölüm aylığı alanlarda genelde eş yüzde 50 çocuklar yüzde 25 şeklinde pay alıyor. Çocukların maaş hakkı kesildiğinde anne maaşın yüzde 75'inde hak sahibi olabilir.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALANLAR

- SGK'dan emekli olanlar
- Bağ-Kur'dan emekli olanlar
- Emekli sandığı emeklileri
- Yaşlılık atlığı alanlar
- Vazife malullüğü aylığı alanlar
- Malullük aylığı alanlar
- Ölüm aylığı alanlar
- Sürekli iş göremez geliri olanlar
- Ölüm geliri olanlar
- Şehit yakınları
- Gaziler
- Muharip gaziler
- Güvenlik korucuları
- Şampiyon sporcular
- Terörden zarar göre sivil vatandaşlar

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
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