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31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:04:01

Emekçiye görülmemiş zulüm

Koltuğa otur oturmaz verdiği sözleri unutup işçi kıyımına başlayan İmamoğlu, açlığa mahkm ettiği çalışanların feryatlarına kulaklarını tıkadı. Ekmeğiyle oynanan emekçi sayısı şimdiden 5 bine dayandı.

Seçim çalışmaları sırasında, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağına dair namus sözü veren CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, işinden edilen binlerce işçinin çığlığını duymazlıktan geliyor. “Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır” diye söz veren İmamoğlu, 23 Haziran’da koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına başladı. İmamoğlu, 2 aylık görev süresinde mesaisinin önemli bir bölümünü işçi çıkarmaya ayırdı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

İBB’de işten çıkarılanların sayısı 4 bin 702’yi buldu. Tüm çalışanlar her an kapı önüne konulma endişesiyle yaşıyor. Aileleriyle birlikte binlerce kişiyi mağdur eden kıyım, çalışanlara hiçbir açıklama yapılmadan gerçekleştiriliyor. Emekçiler, işten çıkarıldıklarını cep telefonlarına gelen SMS’le öğreniyor. Seçim öncesi herkesi kucaklamaktan söz eden İmamoğlu, şimdi ekmeğiyle oynadığı işçilerin feryadını duymuyor bile. Bunun üzerine, açlığa ve sefalete mahkûm edilen işçiler, seslerini duyurmak için önceki gün belediye önünde toplanarak oturma eylemi başlattı. 

Bu arada, kıyıma uğrayan İBB çalışanları sosyal medya üzerinden #İBBMağdurları etiketiyle kampanya başlattı. Binlerce kişinin destek verdiği kampanyada, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, aynı etiketi kullanarak eleştirilerini dile getirdi. Kampanyanın destekçilerinden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu’nun kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde verdiği sözü hatırlatarak, “Bu sözler unutulmuş, tespit edebildiğimiz kadarıyla şu ana dek binlerle ifade edilen sayıda çalışan işten çıkarılmış, aile ve çocukları mağdur olmuştur” ifadelerini kullandı.

EMEKÇİYE SAHİP ÇIKIN

Öte yandan Hizmet-İş Sendikası, İmamoğlu’na, son birkaç hafta içinde sözleşmeleri feshedilen 1244 belediye çalışanının işe geri alınması çağrısında bulundu. İşlerinden çıkarılanlar için her türlü hukuki ve eylemsel desteğin verileceği vurgulandığı açıklamada, “İmamoğlu’nu vaat ettiği gibi 16 milyon İstanbulluyu kucaklayan bir başkan olmaya ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Emekçilere sahip çıkmasını ve tek amacı evlerine bir lokma ekmek götürmek olan üyelerimizin işe geri alınmalarını talep ediyoruz” denildi.

AİLELER PERİŞAN

Ahmet Haşim Zamur: Biz ne yaptık da çıkarıldık? Bir ay sonra evleniyorum. SMS’le ‘İşten atıldın, güle güle’ diyorlar. Ne bir belge imzalattılar, ne de savunmam alındı. Üç gündür antidepresan ilaçlarla ayakta duruyorum. 

Saadettin Özgün: Hani verdiği sözler? Nerede adaleti? Bizi adam yerine koyup kafasını bile uzatmadı pencereden. Yazık günah değil mi bize? 

Faruk Gönen: Bağırsak ameliyatı oldum. Tedavim devam ederken işten atıldım. İki çocuğum ve eşimle ne yapacağımı bilmiyorum. 

Burhan Güven: Evime nasıl ekmek götüreceğim? Yüzde 80 engelli oğlum niye işten atıldığımı soruyor. İmamoğlu gelsin, çocuğuma cevap versin.

İsimsiz Kadın: Ben şimdi 3 çocuğumu nasıl okutacağım. Bana cevap versinler.

 İsimsiz Kadın: Dört çocuğum var, babaları vefat etti. Hepsi okula gidiyor ve onlara defter kalem alamıyorum.

KIYIMIN BİLANÇOSU

İSMEK: 2 bin 652
İSTGÜVEN:  750 
İSPARK: 246
İSTAÇ: 200 
METRO A.Ş: 200
BOĞAZİÇİ YÖNETİM: 200
PARK VE BAHÇELER: 185 
BELTUR: 175
MEDYA A.Ş: 72
KÜLTÜR A.Ş: 17 
BELBİM: 5

BİR DE DALGA GEÇTİ

Kıyıma uğrattığı işçilerin temsilcileriyle görüşen İmamoğlu, “CV’nizi bırakın, eleman lazım olursa değerlendirelim” diyerek adeta alay etti. 

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