Eltilerin Savaşı ne zaman vizyonda, konusu ne? İşte Eltilerin Savaşı vizyon tarihi
Eltilerin Savaşı ne zaman vizyonda? Eltilerin Savaşı vizyon tarihi, sinemaseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı Eltilerin Savaşı filminin fragmanı izleyiciler tarafından çok beğenildi. Filmi izlemek isteyenler, vizyon tarihi hakkında araştırma yapmaya başladı. İki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabeti anlatan Eltilerin Savaşı filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde..
Eltilerin Savaşı ne zaman vizyonda? merakla araştırılıyor. Eltilerin Savaşı filmini izlemek isteyenler filmin ne zaman vizyına gireceğini öğrenmek istiyor. Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı Eltilerin Savaşı filminin fragmanı izleyiciler tarafından tam not aldı. İki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabeti anlatan Eltilerin Savaşı filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.
ELTİLERİN SAVAŞI NE ZAMAN VİZYONDA?
1 saat 53 dakika süren, komedi türündeki film 31 Ocak 2020 tarihinde vizyonda olacak.
ELTİLERİN SAVAŞI FRAGMAN İZLEME LİNKİ
ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU NE?
Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan’ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.
ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.
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