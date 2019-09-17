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17 Eylül 2019 Salı 14:33:02 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 15:10:38

Elif Şafak’ın “On Dakika Otuz Sekiz Saniye” kitabı çalıntı mı? Sosyal medya ayağa kalktı!

Yabancı basına verdiği demeçlerde sık sık Türkiye’de yazarlık yapmanın ne kadar zor olduğundan dem vuran Elif Şafak, yine bir intihal iddiasıyla gündeme geldi. Elif Şafak’ın, “On Dakika Otuz Sekiz Saniye” kitabında Kahraman Çayırlı’nın 2007 tarihli romanı “Hayat Kadınları Aldatmaz”dan intihal yaptığı öne sürüldü.

TürkMedya Haber Merkezi

Sosyal medya gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alan intihal iddiasında, Elif Şafak’ın son kitabındaki iki karakterin, Kahraman Çayırlı’nın oluşturduğu karakterlerle tiplerinden isimlerine kadar büyük benzerlikler gösterdiği belirtildi.

BENZERLİKLER BUNUNLA DA SINIRLI DEĞİL

SanatAtak kültür sanat haber sitesinde yer alan iddialara göre, Elif Şafak’ın “On Dakika Otuz Sekiz Saniye” kitabına dair intihal iddiaları bunlarla da sınırlı değil.
Çayırlı’nın “Hayat Kadınları Aldatmaz” kitabındaki “dansöz” ve “mezarlık” sahnelerinin de çok az bir farkla kullanıldığı; kitapta Şafak’ın Leyla’sının ölümünün ardından 10 farklı dakikası anlatılırken Çayırlı’nın Aysel’inin ise 10 farklı gününün anlatıldığı aktarıldı.

İNTİHAL DEYİNCE AKLA GELEN İLK İSİM OLDU

İsmi daha önce de çok kez intihallerle anılan Elif Şafak, artık intihal deyince akla gelen ilk isimler arasında bulunuyor. Şafak’ın 2011 yılında çıkardığı “İskender” isimli kitabının, İngiliz yazar Zadie Smith’in “İnci Gibi Dişler” kitabından intihal edildiği öne sürülmüştü.

Elif Şafak’ın 2012 yılında çıkardığı “Şemspare” kitabının kapak tasarımının da 2008 yılında İspanya’da gerçekleştirilen bir enstalasyon çalışmasından alındığı anlaşılmıştı.

Her yıl bir intihalle gündeme gelmeyi alışkanlık edinen Şafak’ın, 2013 yılında ise “Ustam ve Ben” adlı kitabının konusunu, Jose Saramago’nun “Filin Yolculuğu” kitabından aldığı iddia edilmişti.

MAN BOOKER ÖDÜLLERİNE ADAYLIKTAN ATILDI MI?

İngiltere’de basılan ve İngilizce olarak yazılan romanlara verilen Man Booker Ödülleri’nde finale kalan Elif Şafak’ın, aday listesinden çıkarıldığı iddia edildi.

Booker Ödülleri’nin resmi internet sitesinde yer alan adaylar listesinde ise Elif Şafak’ın isminin durduğu görülüyor.

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