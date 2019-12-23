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23 Aralık 2019 Pazartesi 10:28:05 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:47:34

Eleman bulmakta zorlanan PKK/YPG ABD'nin gönderdiği paralarla terörist kiralıyor

Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'ye vurduğu ağır darbeler sonrası eleman bulamayan örgüt yönetimi çareyi ABD'den aldığı paralarla terörist kiralamakta buldu. Bölgede işsizlik ve sefaletle kıvranan kişilerin peşine düşe sözde üst düzey yöneticiler, bölgede kaosun devam etmesini istiyor. Türkiye sığınan komite üyesi Victoria Davud, Amerika para göndermeyi keserse YPG ve PKK'nın biteceğini söyledi.

TSK bir taraftan yurt içinde diğer taraftan da Suriye ve Irak'a gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü YPG/PKK'ya büyük darbeler vurdu. Operasyonlarla ağır militan kaybına uğrayan terör örgütü, dağa çıkışların önünün de kesilmesiyle terörist bulmakta zorluk çekmeye başladı. Terör örgütü, hal böyle olunca da çareyi terörist kiralamakta buldu. Suriye'de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; YPG/PKK savaşın hüküm sürdüğü ülkede işsizlik ve sefaletle kıvranan kişilerin peşine düştü.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ PARALARLA TERÖRİST KİRALIYORLAR

Bu durumu kendi lehine kullanmaya çalışan örgütün ABD'nin gönderdiği parayla bu kişileri paralı terörist olarak kiraladığı belirtildi.

Suriye'de barışı sağlamak amacıyla savaştan kaçan gençlerin kurduğu Barış Komitesi üyeleri de yerel kaynakları doğruladı. Komite üyesi Victoria Davud, Amerika para göndermeyi keserse YPG ve PKK'nın biteceğini aktardı. Davud, “Suriye gençler için çok sıkıntılı bir yerdi, PKK onları Münbiç'e, savaş olan yerlere götürüyorlar. 3 kardeşimi hem Esad hem de PKK zorla götürürler diye oradan çıktık. Esad, köyümüzün elektriklerini, suları kesti, Kürtler el koydukları için Esad elimizi çekelim bu şehirden dedi. Bu sefer PKK ve DEAŞ arasındaki savaşta kaldık.

ABD EL ÇEKERSE YPG/PKK BİTER

Amerika bunların maaşını vermezse, silah vermezse, onlar hepsi ölür. Bunları Amerika yaptı, Amerika onlara dolar gönderiyor, silah gönderiyor. Amerika el çekerse YPG/PKK ölür. Bu PYD/PKK Amerika'nın sesi, Kürtlerin değil. Savaştan sonra PKK gelip millete el koydu. ‘Sizde gelin elinizi bize verin başka parti kuralım' dedi, diğer partiler bunu kabul etmedi. Biz sizin yaptığınız gibi yapmayacağız dedi. Onların partisi kan partisi, onlar kanla devlet kurmak istiyorlar.

Ama diğer partiler biz gençlerimizin kanını kolay kolay dökmek istemiyoruz deyince, bundan dolayı evlerimizi yaktılar, gençlerimizi mahvettiler. PKK bizden olmazsanız size zorbalık ve zulüm yapacağız diyordu. Bunu açık açık söylediler, onlara biz sizden olmayacağız dedik. Bundan dolayı gençlerimizi öldürdüler, kimi Kürt bölgesine kimi de Türkiye'ye kaçtı PKK zulmünden.

"GENÇLER TÜRKİYE'YE KAÇTILAR DİYE AİLELERİN KIZLARINI KAÇIRDILAR"

Biz kaçak olarak Türkiye'ye geldik. İlk başta bize çok zordu burası. Çünkü dil bilmiyorduk, iş yoktu. Hem de yabancı bir ülke ve ülkeyi tanımıyorduk. Yavaş yavaş Türklerin arasına karıştık, dil öğrendik, iş bulduk, kendimize iş yaptık, biz Türkiye'de zor bir şey görmedik. Türkiye bana vatandaşlık verdi, ben burada medresede öğretmenlik yapıyorum, iyi bir işim oldu. Buraya gelmekle canlarını kurtardılar, çocuklarını buraya kaçırdılar, ailelerini kaçırdılar. Biz bir ülkedeyiz ve oraya uymalıyız.

Biz sadece orada ölmeyelim, ailelerimizi kurtaralım diye buraya geldik. Oradaki büyük problem çocukları savaşa götürüyorlar. Münbiç'te her yıl Amuda 200, 300 kişilik ölümüz geliyor. Dayımın kızı var 12 yaşında okuldan alıp savaşa götürdüler. Gençler Kürt bölgesine ve Türkiye'ye kaçtılar diye bu sefer ailelerin kızlarını kaçırdılar. Evde kız yoksa çocukları götürüyorlar. 12 yaşına kadar da götürüyorlar. Biz Amuda'dan çıktığımız gibi YPG tüm malımıza el koydu. Ama Türkiye'ye gelenlere düşman gözüyle bakıyorlar. ‘Siz düşmanların yanına gittiniz, siz düşmansınız' diyorlar. Biz gittiğimizde Türkiye'den geldiğimizi söylemekten korkuyoruz. Bu ses bizim sesimiz değil. Bu savaş bizim savaşımız değil. Biz bu şeyi istemiyoruz. Biz istiyoruz ki komşularımızla, Türkiye ile Irakla, Ürdün'le dost olalım. Biz kan dökmek istemiyoruz” dedi.

(İHA)

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