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05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 02:35:44

Elebaşıların sesi kesildi

Terörle mücadelede yürütülen başarılı operasyonlar, PKK’yı çöküşün eşiğine getirdi. Örgütten kaçıp teslim olan teröristler, elebaşılarının bile korkudan firar ettiğini söyledi. 

Türkiye’nin, yurtiçinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya karşı yürüttüğü başarılı harekât ve operasyonlar, örgütte çözülmeyi hızlandırdı. Son bir yıl içinde çok sayıda PKK’lı etkisiz hale getirilirken, yüzlerce terörist de örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 teröristin itirafları, örgütün içine düştüğü durumu gözler önüne serdi. 

AHLAKSIZLIĞI GÖRDÜK 

31 Temmuz günü Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısı’nda teslim olan teröristler, örgütün, gençleri saflarına katmak için psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğunu ancak PKK’ya katılan tüm gençlerin, örgütün ahlaksızlığıyla gerçek yüzünü gördüklerini ve ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. İtirafçı teröristler, teslim olmaları halinde, güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde yalan propaganda yapıldığını da belirtti. 

ELEBAŞILARI ORTADA YOK 

Kandırılarak örgüte katıldıklarını, neredeyse aç ve susuz olarak arazide kaldıklarını, üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşadıklarını anlatan PKK’lılar, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediğini kaydetti. Morallerinin bozuk olduğunu, umutlarını kaybettiklerini ve ölmeyi beklediklerini dile getiren itirafçı teröristler, daha önceden gruplara sürekli talimat veren örgüt yöneticilerinin seslerinin uzun zamandır duyulmadığını, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını kaydetti. 

DEVLET BİZE DESTEK OLDU 

Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduğunu belirten teröristler, “Devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimse kalmaz” diye konuştu. Bu arada, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

ÖSO GÜÇLERİ YPG’yi PÜSKÜRTTÜ

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG, Azez’le Bab ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin cephe hatlarına sızmaya çalıştı. Bunun üzerine teröristlerle ÖSO mensupları arasında, Azez'in güneyindeki Kelecebrin, Mare ilçesinin batısındaki Şeyh İsa ve Bab ilçesinin batısındaki Abla Hazvan ve Dikmetaş noktalarında gece boyunca uzun namlulu silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, terör örgütünün sızma girişimini püskürten ÖSO mensuplarından 3'ü hayatını kaybederken, 3'ü de yaralandı.

Teröristler Sincar’dan çekilsin

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Musul'un Sincar ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK'yı işaret ederek, “Silahlı grupların o bölgedeki varlığının Sincar halkının dönmesini engellediğini” söyledi. Barzani, Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere düzenlediği saldırının 5. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuşma yaptı. Sincar ilçesinin yeniden inşasının henüz gerçekleşemediğini belirten Barzani, bu yüzden evlerini terk eden Ezidilerin bölgelerine dönemediğini, Duhok vilayetindeki çadır kamplarda yaşam mücadelesi verdiklerini hatırlattı. Terör örgütü PKK'nın oradaki varlığına değinen Barzani, “Silahlı grupların o bölgedeki varlığı, Şengal (Sincar) halkının dönmesi ve hizmetlerin sunulmasının önünde engel olmamalı” diye konuştu. 

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