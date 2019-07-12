Elebaşılar birbirine düştü

Türk ordusunun PKK’ya yönelik gerek yurtiçinde gerekse sınır ötesinde düzenlediği başarılı operasyonlar, örgütü çöküşün eşiğine getirdi. Kandil’deki elebaşıları da düzenlenen nokta operasyonlar ve hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Panik büyüyor

27 Mart’ta, elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun, Kandil'e yapılan hava harekâtıyla vuruldu. Son olarak 27 Haziran’da, MİT’le TSK'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonla terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed öldürüldü. Operasyonların, örgüt elebaşıları arasında korku ve paniğe yol açtığı belirtildi.

Kaçışlar arttı

Elebaşlarının birbirlerini casuslukla suçladıklarının telsiz konuşmalarına dahi yansıdığı, örgüt içerisinde güvensizlik ve huzursuzluğun en üst seviyede olduğu, çözülmelerin ve kaçışların arttığı öğrenildi. Bu arada Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina'ya düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi. 2.5 yılda 3 bin 790 terörist etkisiz hale getirildi.