Elazığ'ın Keban ilçesinde yıkılacak 2 okul boşaltılıyor

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, Keban ilçesinde hasar gören 2 okul yıkılacak.

Keban ilçesinde deprem nedeniyle hasar gören Musa Coşkun Ortaokulu ve Atatürk İmam-Hatip Ortaokulu binalarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla yıkımına karar verildi.

Yıkım kararı verilen okullar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keban Belediyesi personelleri tarafından boşaltılıyor.

Musa Coşkun Ortaokulunda okuyan öğrenciler Fevzi Çakmak İlkokulu, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Keban Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi binasında eğitim görecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda okullarda güvenli bir şekilde boşaltma işlemlerinin başladığını söyledi.

Emül, ikinci dönem için de gerekli tedbirlerin alındığını, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli özeni gösterdiklerini bildirdi.

AA