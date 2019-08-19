Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 7 şüpheli belirlenerek düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri, araçları ve üstlerinde yapılan aramada sıtaşa hazır 15 paket esrar ile 9 paket metamfetamin ve 12 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA